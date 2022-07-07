"В квартиру ворвались и начали выносить все вещи": Волынская обвинила бывшего мужа в ограблении

Ирэн Волынская рассказала о налете на ее квартиру, которая находится в ее собственности.

Ирэн Волынская рассказала в беседе с "Дни.ру" подробности жуткого происшествия, которое совершил ее бывший муж Виктор Рыбачков. Вместе со своими матерью и отцом, а также с участковым и полицейскими он ворвался в ее квартиру в Пензе и вынес ценные вещи. Речь в частности шла о предметах мебели и декора интерьера.

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При этом в момент налета в квартире находился старший ребенок Ирэн Волынской от ее предыдущего брака, а также ее мать, которая может подтвердить все произошедшее на ее глазах.

"Обворовал мою квартиру и вынес оттуда диваны, тарелки, вилки, цветы, часть мебели. Пришел туда вместе с участковым и с сотрудниками полиции, со своим отцом и со своей матерью и с еще какими-то непонятными людьми и устроили скандал при моем старшем ребенке, который там находился с бабушкой, с моей мамой. Это ребенок от моего первого брака, то есть по сути он чужой мужчина ему вообще. И устроили там нереальный скандал. Вынесли вещи, то есть меня по факту обворовали обокрали среди бела дня!" – возмущена Ирэн.

По ее словам, сотрудники полиции не поставили ее в известность о предстоящем досмотре и обыске квартиры с изъятием имущества. Хотя она является законной собственницей и имеет все необходимые документы на руках, в том числе брачный договор.

"Я считаю, что это сговор и организованная преступная группировка, и это уже тянет на статью разбой и кража. Подозреваю участкового и сотрудников полиции с ним в сговоре, потому что меня никто не оповестил о том, что они собираются прийти. Естественно, по данному факту мы будем возбуждать уголовное дело, я буду писать заявление", – рассказала Ирэн.

Волынская не живет с мужем уже более двух с половиной лет. Пара официально развелась в январе этого года.