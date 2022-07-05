"Сердце разрывается": Бородина взвыла после страшной трагедии

Речь идет о нашумевшем случае с больной таксой из Тюмени. Одна из местных жительниц принесла свою питомицу в ветклинику на осмотр – собака не могла двигать задними лапами. Получив после осмотра счет на 1500 тысячи рублей, женщина страшно возмутилась и просто бросила таксу там же, а сама ушла. Больная собака пыталась догнать хозяйку на одних лишь передних лапах, но женщина хладнокровно скрылась.
Для бедного животного все произошедшее стало страшной трагедией. По свидетельству сотрудников клиники, оставивших таксу у себя, она жалостливо плакала всю ночь. Случайно услышавшая эту историю Ксения Бородина пришла в ужас от такого поведения хозяйки.
"Сердце разрывается от этой картины, бедное животное," – буквально взвыла после трагедии больной и безутешной таксы сердобольная телеведущая.
Как сообщил StarHit, звезда пожелала несчастному животному найти новых родителей. В Сети к Бородиной присоединилось множество возмущенных пользователей – люди осудили жительницу Тюмени за жестокость к животному.
Между тем известно, что сотрудники той самой клиники решили вылечить таксу за свой счет. Животное оставили в стационаре, и в его состоянии уже наметился небольшой прогресс. При этом собака продолжает плакать и ждать свою безответственную хозяйку. После выздоровления животное планируют перевести в приют.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как севшая в лужу с мужиками Ксения Бородина решила научить жизни дочерей.