От трясущей гениталиями перед толпой Довлатовой отбрехался муж: Непотребство!

Алла Довлатова откровенно рассказала с ссоре с мужем.

Знаменитая радиоведущая вместе с мужем и детьми укатила в теплые края – наслаждаться отдыхом на солнышке. Как оказалось, артистка нашла повод поспорить и слегка повздорить с мужем даже в отпуске. И всему виной – отсутсвие скромности у Аллы Довлатовой.

Телеведущая вместе с семьей много времени проводит на пляже, а сама она с молниеносной скоростью меняет купальники. И дело не в желании показать массу пляжных нарядов. Как оказалось, она таким образом заботится о своем здоровье – сразу снимая мокрый купальник, спасает себя от цистита, которым когда-то переболела в детстве и ощущения от этого запомнила на всю жизнь.

Однако переодевается Алла Довлатова не в специально отведенных для этого местах, а под полотенцем. Артистка призналась, что каждый раз муж, видя этот процесс, отбрехивается от нее, называя жену "колхозницей". Однако насмешливые комментарии радиоведущую, судя по всему, не задевают. Ведь она продолжает трясти своими гениталиями под полотенцем перед толпой других отдыхающих.

На тему того, как правильно менять купальник на пляже, артистка решила поговорить со своими поклонниками, задав вопрос: "Кто прав?!? Я, или мой муж?!?" Большинство пользователей встало на сторону артистки: одни заявили, что с таким телом она может раздеваться где угодно, вторые посчитали, что полотенце хорошо закрывает интимные места, а третьи посетовали на грязные раздевалки. "Лучше уж в полотенце, чем смотреть на это непотребство!" – поделился мнением кто-то из поклонников Аллы Довлатовой.