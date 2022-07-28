Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма

"Когда случилась ситуация с Крымом (в марте 2014-го подавляющее большинство крымчан на референдуме заявили, что хотят быть с Россией – Прим. ред.), я отменил везде все афишные концерты, – гордо объявил Данилко в интервью украинскому каналу ICTV. – Правда, были корпоративы, работали на частных вечеринках. И это продолжалось до 2016 года. А потом я выезжал на вечеринки в Турцию или Швейцарию".
"В России мой последний концерт был сольным, – клянется на русском языке Данилко. – Это было выступление в "Крокусе" примерно в 2013 году, но точно до Крыма. А с 2014 года уже все – мы полностью отказались от всех гастролей".
Но, видимо, от текущей ситуации и постоянного стресса у 48-летнего Данилко начались провалы в памяти. Он "забыл", как в 2018-м выступал на after-party конкурса "Новая волна" в Сочи, куда приехал по личному приглашению композитора Игоря Крутого. Тогда под песню "Не проститутка я, а просто влюбчивая" плясали даже жены известных политиков.
Ах, знали бы они, что пройдет всего несколько лет, и Сердючка поменяет репертуар. Теперь она поет:
Батько наш – Бандера, Україна -мати,
Ми за Україну пiдем воювати!
Эта песня о раненом бойце запрещенной в России за экстремизм Украинской повстанческой армии*, которая в годы Второй мировой отличалась особыми зверствами и убийствами, сегодня а Незалежной – второй национальный гимн. В Самостийной героиизируют палачей и считают освободителями, вот Сердючка и не отстает. Попутно не забывая обзывать руководителя России и кричать между песнями фашистко-националистическое приветствие: "Слава Украине!"
Звезды, как известно, имеют свойство превращаться со временем в черные дыры или былых карликов.
* Организация запрещена на территории РФ