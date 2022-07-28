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Шоу-бизнес
Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма

Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма

Когда-то без зажигательных песен Верки Сердючки не обходился ни один корпоратив в России, а она была самой популярной у нас украинской звездой. Но после того, как началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, воплотивший проводницу Андрей Данилко стал поливать грязью нашу страну. И делать вид, что давно уже порвал с ней все связи. Хотя это – ложь.
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"Когда случилась ситуация с Крымом (в марте 2014-го подавляющее большинство крымчан на референдуме заявили, что хотят быть с Россией – Прим. ред.), я отменил везде все афишные концерты, – гордо объявил Данилко в интервью украинскому каналу ICTV. – Правда, были корпоративы, работали на частных вечеринках. И это продолжалось до 2016 года. А потом я выезжал на вечеринки в Турцию или Швейцарию".

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"В России мой последний концерт был сольным, – клянется на русском языке Данилко. – Это было выступление в "Крокусе" примерно в 2013 году, но точно до Крыма. А с 2014 года уже все – мы полностью отказались от всех гастролей".

Но, видимо, от текущей ситуации и постоянного стресса у 48-летнего Данилко начались провалы в памяти. Он "забыл", как в 2018-м выступал на after-party конкурса "Новая волна" в Сочи, куда приехал по личному приглашению композитора Игоря Крутого. Тогда под песню "Не проститутка я, а просто влюбчивая" плясали даже жены известных политиков.

Ах, знали бы они, что пройдет всего несколько лет, и Сердючка поменяет репертуар. Теперь она поет:

Батько наш – Бандера, Україна -мати,

Ми за Україну пiдем воювати!

Эта песня о раненом бойце запрещенной в России за экстремизм Украинской повстанческой армии*, которая в годы Второй мировой отличалась особыми зверствами и убийствами, сегодня а Незалежной – второй национальный гимн. В Самостийной героиизируют палачей и считают освободителями, вот Сердючка и не отстает. Попутно не забывая обзывать руководителя России и кричать между песнями фашистко-националистическое приветствие: "Слава Украине!"

Звезды, как известно, имеют свойство превращаться со временем в черные дыры или былых карликов.

* Организация запрещена на территории РФ

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 09:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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