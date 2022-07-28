Когда-то без зажигательных песен Верки Сердючки не обходился ни один корпоратив в России, а она была самой популярной у нас украинской звездой. Но после того, как началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, воплотивший проводницу Андрей Данилко стал поливать грязью нашу страну. И делать вид, что давно уже порвал с ней все связи. Хотя это – ложь.

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