"Тьфу, срамота!": ласкающие друг друга на людях Литвинова и Земфира готовятся к свадьбе

Российская актриса, режиссер и модель Рената Литвинова много лет близко дружит с певицей Земфирой. Об их отношениях слагают много легенд, но ясно одно: эту пару действительно может разлучить только смерть.
Кто-то осуждает их тесное общение, другие восхищаются таким тандемом и талантом обеих сильных и независимых звезд, но они продолжают работать и радовать своих поклонников из года в год.
После начала спецоперации на Украине Рената Литвинова и Земфира покинули Россию и не поддержали действия российских властей. Литвинова ясно дала понять своим фанатам, что эта эмиграция затянется. Земфира и вовсе выступила с яркой критикой в сторону происходящего. Сейчас звезды работают за границей.
На днях парочка выложила яркий снимок, на котором предстала ласково смотрящими в кадр. Рената Литвинова и Земфира стояли так близко друг к другу, что казалось, что они слились воедино. Фото было сделано на улице Парижа.
"Париж. Вчера. Работаем", – написала Земфира.
Фанаты бурно отреагировали на увиденное.
"Какие они умные и талантливые, восхищаюсь этими замечательными женщинами и их творчеством"; "Шикарные"; "Красивая пара, ждем свадьбу года"; "Давно пора уже официально зарегистрироваться"; "Весь мир сошел с ума, бредятина просто, свадьбу года они ждут"; "Тьфу, срамота", – написали фолловеры.