Финита ля комедия! Дочь нерадивой Пугачевой забрали в другую семью

За жизнью российской певицы Аллы Пугачевой, ее мужем комиком Максимом Галкиным и их двойняшками Лизой и Гарри следит без преувеличения вся Россия. Порой их жизнь напоминает самый остросюжетный сериал. Особенно горячи страсти в последнее время, ведь уже полгода семейство живет за рубежом.
После начала спецоперации на Украине Максим Галкин осудил действия российских властей и забрал всю свою семью в Израиль. Поклонники гадают, что же будет дальше? Ведь в сентябре Лизе и Гарри надо будет идти в школу, а о возвращении семьи на родину пока и речи не идет. Хотя Примадонна уверяла, что вернется в Россию.
Так или иначе, пока Максим Галкин и Алла Пугачева мечутся между странами, старшую дочь нерадивой Примадонны Кристину Орбакайте прибрали к рукам. В свежем интервью певец и близкий друг Аллы Пугачевой Борис Моисеев назвал Орбакайте своей дочерью и прокомментировал новость о том, что его квартира в Юрмале переписали на нее.
"Я был очень удивлен, когда увидел новости о переписанной квартире на Кристину Орбакайте. Думаю, это было новостью и для нее тоже. Я ее очень люблю и считаю своей дочкой. Но апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной, и с Лаймой. Но только на месяц — о переезде речи не идет", – сообщил Борис Моисеев.