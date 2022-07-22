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Шоу-бизнес
Оборвал все связи с родней, а на могиле отца не появляется: каким вырос сын покойного Децла

Оборвал все связи с родней, а на могиле отца не появляется: каким вырос сын покойного Децла

22 июля рэперу Кириллу Толмацкому, больше известному как Децл, могло бы исполниться 39 лет. Знаменитого исполнителя не стало больше трех лет назад, однако в его семье до сих пор все не гладко.
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Пик популярности Децла пришелся на начало нулевых. Когда звезда исполнителя только зажглась, многие и не подозревали, что кумир молодежи является сыном известного предпринимателя и музыкального продюсера Александра Толмацкого. Именно отец в свое время помогал ему прославиться и покорить публику. Однако когда отношения родственников разладились, громкая популярность рэпера стала угасать.

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Конфликт разгорелся из-за того, что отец исполнителя ушел из семьи и женился на ровеснице сына – молодой танцовщице Анне. Увы, простить отца Децл так и не смог. Их отношения остались напряженными даже после того, как в семье случилось прибавление. В 2005 году у рэпера родился сын Антоний. Единственного наследника музыканту подарила избранница Юлия Киселева. С невесткой родня Кирилла тоже не нашла общий язык.

Казалось, после трагической смерти Децла, которая стала ударом не только для его близких, но и для многочисленных поклонников, страсти в семье должны были поутихнуть. Однако все вышло с точностью до наоборот. Если с бывшей женой убитый горем Толмацкий-старший смог наладить отношения, то с невесткой рассорился еще больше. В результате избранница и сын Децла окончательно отдалились от его родни.

Отец рэпера фактически обвинил невестку во всех семейных конфликтах. Толмацкий-старший заявил, якобы именно Юлия ответственна за его испорченные отношения с сыном и внуком. К тому же, по мнению отца рэпера, с девушкой его сын не был счастлив. Антоний тоже начал проявлять свой бунтарский характер, нелестно высказываясь о родне. Спустя три года родственники так и не помирились.

Единственному наследнику Децла исполнилось уже 17 лет. Юноша пошел по стопам отца и стал рэпером, взяв псевдоним Juzeppe Junior. Выбор явно не случаен: когда-то его отец называл себя Juzeppe Jostko. Сейчас Антоний живет вместе с матерью и носит ее фамилию. Юлия не спешит делиться подробностями личной жизни и почти никогда публично не вспоминает о покойном избраннике.

Что касается родителей Кирилла, то их жизнь тоже идет своим чередом. Отец исполнителя наслаждается семейным счастьем с молодой женой, а мать живет одна. Ирина Толмацкая сокрушается, что внук оборвал с ней все связи. Впрочем, если с затянувшейся ссорой женщина уже смирилась, то факт того, что близкие люди Кирилла не приезжают к нему на могилу, ее огорчает. По словам Толмацкой, вдова и сын Децла давно не появляются на кладбище.

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Децл. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 13:50 Источник: Teleprogramma.pro
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