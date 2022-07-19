"Акапулько ей не светит": объявлено о бегстве сраженной раком Вайкуле от коллекторов

На днях появились страшные новости о том, что Лайма Вайкуле якобы чуть ли не при смерти.

В Сети писали о том, что у артистки якобы нашли рецидив рака, и теперь ее положение крайне шатко. Она отменила свой фестиваль, который проводила каждый год в Юрмале. Сама она тоже пропала, и долгое время ее никто не видел и не слышал.

Однако как сообщила Алена Жигалова в своем ютуб-шоу "Алена, блин!", с Лаймой Вайкуле в плане здоровья все нормально. У нее просто огромные финансовые проблемы, связанные с отсутствием выступлений, с налогами и потерей ее главного детища – фестиваля, который она сейчас просто не может провести, потому что на него никто не приедет.

По словам журналистки, Лайма Вайкуле находится дома, ее очень часто видят в ресторанчике, который называется 36-я линия на берегу Юрмалы, где она проводит вечера вместе со своим мужем. А каждые выходные ее навещает Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным, дом которых находится буквально в нескольких километрах от жилища самой Лаймы Вайкуле.

По слухам, таким образом новости о раке у Лаймы Вайкуле призваны вызвать жалось к ее персоне. Якобы чтобы налоговая от нее отстала.

"Остается только заметить, что Акапулько Лайме Вайкуле не светит уже точно, и остается ей только легкой джазовой походкой уходить от коллекторов", – отметила Алена Жигалова.