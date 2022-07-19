Бросила жена и отвернулся народ: поддержавшего Россию украинского артиста стерли в пыль

После того, как артист раскрыл украинцам глаза на правду, его возненавидели.

Если в России после начала спецоперации звезды поделились на два лагеря за и против, то на Украине в мире шоу-бизнеса воцарился настоящий хаос.

ПО ТЕМЕ Почему распалась группа "Грибы"

Украинский музыкант Юрий Бардаш, создатель групп "Грибы" и Quest Pistols, выпустил песню, в которой подвергает критике украинские власти и активно выступает против притеснения всего русского на Украине. Послушав эту песню, представители украинского шоу-бизнеса и пропаганды начали его травить. В итоге от него ушла жена и запретила ему общаться с собственным ребенком.

Все время, начиная с февраля, Юрий Бардаш находился в Грузии, потому что в Киеве не приветствовали его настроения. А сейчас из Грузии перебрался в Россию, где и продолжал работать.

"Повторяю, я знаю этих людей. Восемь лет росло кладбище детей. А мы все кружили, кружили, нам за это гонорары платили. С легкой руки шута кривого. Ну а правда, что здесь такого?", – написал в своей новой песне Бардаш.

По сути Бардаш озвучил правду, которую боятся произнести все украинские артисты. Они веселились и плясали, пока в Донбассе происходили всем известные события.

"Вова, ты же болен. По лицу видно, что торчишь. Гундосишь и под нос себе мычишь", – поется в другой песне Юрия Бардаша.