"Для меня это была пытка": 15-летний сын Дианы Гурцкая уехал из дома

В 1995 году Диана Гурцкая стала обладательницей Третьей премии на конкурсе молодых исполнителей, который проходит в рамках "Славянского базара в Витебске". В 2022-м она приехала на этот Международный фестиваль искусств уже в статуте большой звезды – только что ей присвоили звание Народной артистки России. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей за кулисами.

"Мне многое пришлось пережить – многодетная шахтерская семья, интернат (окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси – Прим. ред.), – вздыхает певица. – Но когда меня на сцене объявляют как Народную артистку, я понимаю, что все это было не зря. Хотя и очень волнуюсь, как сегодня в Витебске даже строчку песни забыла. Конечно, я очень благодарная зрителям, благодаря поддержке которым получила это высокое звание".

Звание это дает артисту некоторые льготы и преимущества. Например, в 2013 году правительство России утвердило 20-процентную надбавку к окладу для Народных, если речь идет о штатных солистах театров и филармоний. А 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства Москвы, пенсионеры из числа Народных и Заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей. Также Народный артист получает возможность быть похороненным после смерти на элитном кладбище столицы: Новодевичьем или Ваганьковском. И в случае если его могила окажется заброшенной, заботиться о ней будут работники кладбища за счет бюджетных средств города.

Но Диане всего 44 года, поэтому и думать про это пока очень рано. Сейчас все ее тревоги – о 15-летнем сыне Константине. "Он учится, занимается музыкой, а только что впервые в жизни побывал в лагере в Анапе, где не только отдыхал, но и занимался программированием, которым увлекается – рассказала Диана. – Для нас, его родителей, это было очень волнительно. Для меня так вообще это стало пыткой – я не особо хотела отпускать его. Ведь впервые Костя поехал куда-то без нас, самостоятельно. Меня с трудом уговорили позволить ему эту поездку".