Миллионы за землю: названа стоимость семейного захоронения Пугачевой на Кузьминском кладбище

Младший брат Аллы Борисовны, 60-летний полковник запаса Евгений Пугачев, ушел из жизни 21 февраля 2011 года. В Бакулевском центре Евгению Борисовичу сделали операцию на сердце, но, увы, спасти мужчину не удалось.
Похоронили его у входа на Кузьминское кладбище столицы. Позже Алла Пугачева выкупит большой участок рядом и перенесет туда останки своей бабушки, мамы Зинаиды Архиповны и отца Бориса Михайловича, которые были в глубине. Писали, что Примадонна якобы и сама планирует со временем упокоиться рядом.
Звание Народной артистки СССР, ордена "За заслуги перед Отечеством" и другие высокие награды позволяют певице получить бесплатное место на самом престижном погосте России – Новодевичьем.
Но если Алла Борисовна пожелает все-таки лежать на Кузьминском, то и тут ей положено место бесплатно – за родственные захоронения денег не берут. При этом стоимость семейного захоронения Пугачевой подсчитать несложно. Аукционные цены на участки под семейное (родовое) захоронение начинаются от 419 тысяч и заканчиваются 2 миллионами рублей за площадь в 3,6 квадратных метра. Этой площади хватит на 2 могилы. А у Пугачевой тут 4 родственника – бабушка, мама, отец и брат.