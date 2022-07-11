Миллионы за землю: названа стоимость семейного захоронения Пугачевой на Кузьминском кладбище

В 70-х годах прошлого века Алла Пугачева жила на улице Академика Скрябина, а ее дочь Кристина Орбакайте ходила в школу на улице Зеленодольская (ныне школа им. маршала Чуйкова). Это все находится в столичном районе Кузьминки. Там же похоронены мама и брат Примадонны.



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