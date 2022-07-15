"Уже нет в живых": Лепс сообщил об уходе 73-летней Пугачевой

Звездное семейство обосновалось в Израиле, а сейчас, по слухам, проводит время в Юрмале. После отъезда четы пошли разговоры о ее эмиграции, но позже сама Алла Пугачева объяснила, что путешествие связано с отдыхом и лечение.
Правда, ее словам поверили не многие. Иначе как объяснить тот факт, что даже храня молчание насчет своего отношения к спецоперации, Примадонну народ записал в ряды предателей родины? При этом россияне продолжают гадать, была ли правдивой причина отъезда, которую озвучила супруга Максима Галкина. Ясность в этом вопросе внес Григорий Лепс.
Накануне юбилея певцу задали вопрос о том, кто оказал громадное влияние на его жизнь. Среди матери и жены оказались и звезды отечественной эстрады.
"Ирина Александровна Аллегрова немало мне помогла, Алла Борисовна. Я благодарен массе музыкантов, которые давали правильные грамотные советы, многих из которых уже нет в живых", – сказал исполнитель хита "Лондон".
В отличии от некоторых негативно настроенных артистов отношение к Примадонне у музыканта не изменилось. Более того, он в крайнем интервью подтвердил ее версию отъезда за границу и сообщил об уходе певицы на отдых.
"Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого", – сказал об Алле Пугачевой Григорий Лепс.