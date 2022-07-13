"Рядом": оставившая мужа 73-летняя Пугачева утонула в любви с горячим гетеросексуалом

Алла Пугачева всегда была эталоном для многих артистов, которые начинали свой путь с нуля.

Российский певец Игорь Николаев недавно переквалифицировался в академического композитора и стал писать инструментальную музыку. Такое решение он принял из-за дочери Ники, которую ему родила дена Юлия Проскурякова.

Дочь артистов сейчас учится в музыкальной школе и готовится пойти в первый класс. В школе при консерватории конкурс. Николаев и сам заканчивал училище при консерватории, и знает, как трудно туда попасть. Именно поэтому Игорь Николаев решил повысить свои профессиональные навыки.

Николаев заставляет дочь Нику заниматься музыкой, хоть девочка и сопротивляется. Но отец всячески пытается привить ей с детства трудолюбие и умение добиваться целей.

В свежем интервью певец припомнил, что когда-то и представить себе не мог, что будучи простым пареньком сумеет поступить в училище и освоить профессию музыканта. Ведь в молодости Николаев был тот еще гуляка. Горячий гетеросексуал долго обхаживал Наташу Королеву, а потом покорил и Юлю Проскурякову.

"Тогда было искренне, основанное на любви общение", – вспоминает Николаев о своем прошлом. С тех пор прошло много времени, а его произведения теперь задают дочке в школе.

"Невероятные ощущения – видеть в дневнике дочери в задании на лето рядом с пьесами Баха или Чайковского – "Николаев. Колыбельная из цикла "15 мелодий". Вау! Так странно, моя фамилия рядом с фамилиями великих композиторов! Эти эмоции по силе не уступают тем, которые я испытывал почти 40 лет назад, увидев на обложке пластинки рядом имена – "Игорь Николаев" и "Алла Пугачева", – рассказал певец.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Максим Галкин весело проводит время, катаясь на велосипеде. А вот Аллы Пугачевой рядом с ним нет. Вполне возможно, что певица оставила его развлекаться без лишних глаз.