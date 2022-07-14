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Шоу-бизнес
"Гнусь, мат-перемат, пошлость": смывшийся из театра Щербаков пришел в ужас

"Гнусь, мат-перемат, пошлость": смывшийся из театра Щербаков пришел в ужас

Борис Щербаков долгое время играл в московском МХАТе, ради которого когда-то даже уехал из родного Петербурга.
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Уже спустя годы Борис Щербаков уволился из МХАТа и по сей день совсем об этом не жалеет. Уже довольно давно народный артист не задействован ни в одном репертуарном театре и активно играет в антрепризах. В свежем интервью 72-летний актер признался, что вовсе не скучает по театру, более того, теперь он не ходит туда даже в качестве зрителя.

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В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения

Все дело в том, что ранее актер посетил несколько постановок и пришел в настоящий ужас от увиденного. В беседе с "МК" Щербаков признался, что порой ему даже стыдно за своих коллег в современных театрах. А еще артиста прямо-таки возмущает, что некоторые из таких заведений существуют на дотации из госбюджета, а значит на их содержание идут и его налоги!

Щербаков считает, что в современном театре редко встретишь хорошие и качественные эксперименты.

"Вижу либо совсем ­какую-то гнусь, мат-перемат, либо пошлость," – заявил возмущенный артист.

Раз и навсегда смывшись из репертуарного театра, Щербаков почувствовал себя свободным человеком, над которым никто не довлеет, которому никто не указывает, что делать. Что касается антреприз, к которым многие опытные артисты относятся скептически, то Щербаков не видит в них ничего плохого. По мнению Бориса Щербакова, многие из таких постановок сделаны намного качественнее, чем некоторые спектакли в тех же государственных театрах.

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Борис Щербаков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2022, 21:49 Источник: МК ✓ Надежный источник
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