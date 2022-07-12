"По мужикам болтаться!": известная актриса крепко приложила молодящуюся Пугачеву

73-летняя Алла Пугачева старается всегда хорошо выглядеть и модно одеваться.

На днях известный дизайнер Аника Керимова назвала Примадонну нашей иконой стиля и даже призвала других российских пенсионерок брать пример с молодящейся артистки. Слова дизайнера возмутили 83-летнюю актрису Тамару Семину, и она крепко приложила Аллу Пугачеву.

В беседе с порталом Prozvezd народная артистка РСФСР заявила, что она никогда не подражала Пугачевой и не считает, что это надо делать другим женщинам, достаток которых ко всему прочему не сравнится с тем, что имеет певица. Рядовая российская пенсионерка и так еле выживает, куда уж ей тягаться с Пугачевой. К тому же, Семина не одобряет жизненных принципов звезды, поэтому не считает, что с нее надо брать пример хоть в чем-то.

"Тогда уж и во все тяжкие надо пускаться, по мужикам болтаться! Совсем ошалели – подражать Пугачевой!" – не сдержала эмоций известная актриса.

По словам Семиной, певица придерживается в отношении мужчин принципа "чем дальше, тем моложе". Сама же Тамара Петровна гордится тем, что почти полвека прожила с одним мужем.

83-летняя артистка убеждена, что и ее саму всегда считали иконой стиля да и сейчас она одевается элегантно и идет в ногу со временем, но примера с Пугачевой при этом не берет, а ориентируется только на себя.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как вылезла наружу тайная зависимость Аллы Пугачевой.