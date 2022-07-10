Тайная зависимость покрывшейся буграми Пугачевой вылезла наружу: Алкоголь

Однако, судя по всему, в молодости все было иначе. Близкий друг рассказал об отношениях Примадонны с едой и алкоголем.
Как отметил близкий к Алле Пугачевой источник, она всю жизнь сидела на диетах, старалась придерживаться правильного питания, но в молодости жажда жизни побеждала. Знакомый вспомнил, что как-то раз певица села на диету на пару с Галиной Волчек. Весь день дамы "жевали траву", но под вечер... посмотрели друг на друга и рванули в ресторан.
Несмотря на то что Алла Пугачева не была замечена в пьяных дебошах, вряд ли во время ужина с подругой она себя ограничивала. Скорее всего, голодающие женщины с удовольствием дорвались до алкоголя и еды. Впрочем, друг Примадонны заверил, что та всегда спокойно относилась к спиртным напиткам, а в преклонном возрасте и вовсе свела употребление к минимуму.
"Алкоголь практически тоже не употребляет или по минимуму", – отметил друг.
Вскрылась и главная тайная зависимость Аллы Борисовны – мучное. Знакомый заверил, что больше всего на свете Пугачева любит булочки. Однако старается держать себя в руках и не злоупотреблять.
Избегает певица и соленых продуктов. Поспособствовала этому Кристина Орбакайте, которая решила вводить в свой рацион приправы вместо соли. Алла Пугачева последовала ее примеру, но вот отказаться полностью не смогла.
Напомним, на днях в сети всплыли снимки Примадонны. На кадрах без ретуши заметно, что лицо певицы покрылось страшными буграми.