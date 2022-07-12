"Нашли в кустах": Назвавшая россиян долбоящерами Нетребко горько поплатилась

Анне Нетребко хорошенько досталось за ее оскорбления в адрес россиян.

После начала спецоперации оперная певица оказалась в неприятном положении: из-за своего молчания многие заграничные театры, в которых она трудилась долгие годы, решили прервать с ней сотрудничество. Однако в конце концов Анна Нетребко оказалась не на стороне своей родины, публично осудив политику РФ.

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Зато к диве вернулась работа за границей, она снова начала выезжать за пределы государства и, судя по публикациям в соцсетях, наслаждаться своей жизнью. А в ее адрес тем временем полетела критика как со стороны поклонников, так и коллег по творческому цеху. В какой-то момент артистка, судя по всему, сильно устала от нападков хейтеров и сделала очень громкое заявление.

"Долбоящеры вы, ребят, долбоящеры. Ясно вам мой муж сказал?" — сказала Анна Нетребко на камеру.

Очевидно, что это дерзкое сообщение было адресовано россиянам – в другом случае певица произнесла бы его на иностранном языке. В конце концов оно наделало много шума, а певица горько поплатилась: критики в ее адрес стало еще больше, к тому же пришлось оправдываться.

Накануне Анна Нетребко вновь обратилась к россиянам, чтобы объяснить, что ее гневные выпады направлены не в сторону поклонников. Долбоящерами, мол, она назвала представителей СМИ, которые ежедневно обсуждают ее личную жизнь.

"Нашли в кустах, почернела, встала на колени, какие-то страшные вещи, которые уже не помню", – приводит слова Анны Нетребко Пятый канал.