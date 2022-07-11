"Не ем две недели": рухнувшая от смертельной болезни Савичева пошла ко дну

За время пандемии знаменитая участница "Фабрики звезд" переболела ковидом едва ли не больше всех – целых четыре раза! Последний раз Юлия Савичева подхватила коварный вирус в минувшем апреле. Еще довольно молодая артистка тогда давала понять, что она буквально рухнула от болезни, которая для многих оказывается смертельной – у певицы неожиданно "посыпались суставы".
К счастью, Юлия Савичева смогла оправиться от страшной болезни. Сейчас исполнительница вновь активно работает и следит за своим питанием, чтобы быть здоровой. Это не всегда дается легко и просто. Сегодня в своем телеграм-канале певица рассказала, что она записала новую песню, а скоро ей предстоят съемки клипа. Также на сегодня у звезды еще запланирована репетиция с балетом.
Работа в таком напряженном графике осложняется тем, что Савичева решила отказаться от сладкого, которое очень любит. Из-за желания съесть что-нибудь сладенькое уставшая певица, образно говоря, пошла ко дну, но еще держится. Она призналась, что отказ от сладкого дается ей тяжело, и даже попросила поклонников поддержать ее.
"Я же сегодня держусь из последних сил перед съемками клипа – не ем сладкое уже почти две недели," – призналась рыжеволосая знаменитость.
Фанаты поддержали звезду в комментариях и пожелали ей сил и удачи на съемках, а также заверили, что с нетерпением ждут новых песен.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как перенесшая тяжелую болезнь Юлия Савичева разрыдалась в эфире федерального канала.