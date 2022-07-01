"Это настоящие?": дочь опозорила Орбакайте в модном бутике за границей

У российской певицы Кристины Орбакайте трое детей. Двое ее старших сыновей уже взрослые и самостоятельные, поэтому вся мамина любовь и свободное время сейчас достается младшей Клаве, которая, к слову, уже тоже не такая уж и малышка.
Недавно дочери Кристины Орбакайте исполнилось десять лет. День рождения девочки семья отметила громко. Они устроили шумную вечеринку в мексиканском стиле. Клавдия была одета в сомбреро, разбивала пиньяту и веселилась от души.
На этом сюрпризы не кончились. На летних каникулах Кристина Орбакайте захотела показать дочери Париж. В своем аккаунте певица показала видео, на кадрах которого прогуливается с дочерью по модным бутикам. Они зашли в бутик Dior.
На кадрах Клава с восторгом указывает на роскошные наряды и задает вопрос "Это настоящие?". Фанаты сразу обратили внимание на такой позор. Они отметили, что девочка явно знает что-то про ненастоящие диоровские платья.
Напомним, Клава – единственная дочь Кристины Орбакайте, которая родилась от бизнесмена Михаила Земцова. Певица рожала девочку в США, подальше от фанатов и прессы, не привлекая внимания к своему положению.