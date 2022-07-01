Пугачева забрала детей у Галкина и спешно покинула Израиль

Российская певица Алла Пугачева вместе с детьми покинула Израиль. Ее засняли на видео вместе с двойняшками Лизой и Гарри во время прогулки по пляжу в Юрмале. О планах Пугачевой переместиться в Прибалтику ходили слухи ранее. Судя по всему, Примадонна все-таки решилась.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как женщина, напоминающая со спины Аллу Пугачеву, идет по пляжу с детьми и няней, сообщает портал GRAZIA.
Как пишет "МК" со ссылкой на приближенных Аллы Пугачевой, она плохо переносит жару. В Эйлате к примеру сейчас +36 градусов.
Напомним, ранее медик предупредил, что из-за жары может обостриться подагра. К слову, есть информация, что у Пугачевой давно развивается это заболевание. Возможно именно поэтому она решила переместиться из Израиля в Юрмалу, где чуть прохладнее.
Юмориста Максима Галкина рядом с Аллой Пугачевой и детьми в Юрмале не было замечено. Скорее всего, он остался в Израиле, ведь у него там сейчас много работы. В Латвию он планирует прилететь с концертом в августе.
Напомним, семья Пугачевой и Галкина покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Шоумен не разделил позиции российских властей, из-за чего поклонники обвинили его в предательстве.