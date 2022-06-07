"Пусть посидит": растоптавшую россиян Наргиз упекли куда подальше

Сергей Соседов считает, что Наргиз Закирова получила по заслугам.

В конце мая стало известно о том, что певице Наргиз Закировой, которая публично выступила против спецоперации на Украине и растоптала россиян гнусной клеветой, запретили въезд в Россию на 50 лет – до 2072 года. Когда артистка прилетела в аэропорт Домодедово, сотрудники отдела пограничного контроля ФСБ ее не пустили. Как пишут некоторые СМИ, певицу депортировали в Узбекистан.

Туда ей и дорога, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Мол, Наргиз упекли на родину поделом. "Пусть она посидит в Узбекистане и немножко подумает", – сказал журналист. По его мнению, Закировой не следовало говорить всякую ерунду. Ей нужно было думать головой и отдавать себе отчет, считает собеседник "Звездача".

Напомним, несколько лет назад Наргиз расторгла контракт с продюсером Максимом Фадеевым со скандалом. С того момента певице запрещено исполнять композиции, автором которых является этот композитор: например, "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой", "Ты – моя нежность".

Однако Наргиз внезапно решила наплевать на этот запрет. Она с радостью сообщила своим поклонникам, что возвращает в свой репертуар полюбившиеся хиты. Подробнее об этом писали "Дни.ру".