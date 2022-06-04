Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену

Народ в шоке от изуродованной супруги Дмитрия Маликова.

Накануне произошла грандиозная вечеринка. Филипп Киркоров решил с размахом отметить день рождения отца, устроив ему настоящий сюрприз. Король эстрады тайно собрал всю элиту шоу-бизнеса и закатил шикарное торжество. На светское мероприятие пришли многие звезды: Евгений Петросян, Николая Басков, Яна Рудковская и многие другие. Посетили праздник Бедроса Киркорова и супруги Маликовы. Фотографию пары выложил портал Super.ru.

Поклонники певца были шокированы внешностью Елены Изаксон. Лицо женщины было чересчур перетянуто, словно ей лоб на уши натянули. А глаза больше походили на щелки и как будто смотрели в разные стороны. Как говорится в известной поговорке, один глаз на нас, другой в Арзамас. Стоит отметить, что у самого Маликова вид был уж очень очумевшим. Певец растерянно улыбался в камеру, как будто не понимая, где находится и что вообще происходит.

Возможно, лицо супруги певца изуродовала неудачная пластика. Так, поклонники Дмитрия давно обсуждают внешний вид его жены. Несколько месяцев назад фанаты даже говорили, что Елена сильно постарела и стала похожа на живую мумию. Возможно, Маликовой уж очень не понравились такие высказывания и она решила кардинально изменить ситуацию. Однако, как оказалось, сделала лишь хуже.