Переставшая скрывать фигуру Пожарская показала живот со всех сторон после слухов о беременности

Жена Ивана Янковского вышла в свет послу слухов о беременности. Звезда показала фигуру во всей красе, блеснув молодым телом. На видео 30-летняя Диана Пожарская улыбалась в камеру и крутилась, демонстрируя живот со всех сторон.
Пожарская предстала перед публикой в черных расклешенных брюках с завышенной посадкой и в укороченном твидовом жакете в стиле Шанель.
Такой наряд позволил каждому рассмотреть ее живот со всех сторон. Судя по тому, что жена Янковского обладает идеальной фигурой, слухи о ее второй беременности явно не оправдались.
Для большей убедительности Диана Пожарская взяла в руки бокал шампанского, намекая, что не отказывается от спиртного, что еще раз подтвердило отсутствие беременности.
Напомним, слухи о возможном скором втором пополнении в семье Ивана Янковского и Дианы Пожарской появились после дня рождения их первенца. Звезда показала фото с мероприятия, на котором предстала в нарядном платье с завышенной линией талии. Из-за ракурса и фасона подобранного наряда фанатам показалось, что у нее округлился живот. Не выяснив подробностей, поклонники наперебой начали поздравлять жену Янковского со второй беременностью.