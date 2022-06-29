"Метастазы в позвоночник и печень": сестра Фриске лечится от рака за границей и собирает деньги

Рак не пощадил любимицу россиян певицу Жанну Фриске. Несколько лет назад звезда заболела вскоре после родов единственного сына Платона и скончалась. Оказывается, на этом коварное заболевание не оставило семью артистки. История повторилась.
Недавно выяснилось, что от онкологии пострадала и двоюродная сестра Жанны Фриске. Несколько лет Татьяна Гончаренко пытается победить страшную болезнь. Один раз ей удалось добиться ремиссии. Но вскоре рак вновь дал о себе знать. Сейчас сестра Фриске лечится в Турции.
В связи с этим еще одна знаменитая сестра Жанны Фриске Наталья, которая недавно стала матерью, обратилась к поклонникам с просьбой о помощи. Она с невыносимой болью говорит об испытаниях, которые приходится проходить сестре певицы.
"К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные. Хотим привезти ее в Россию, сейчас узнаем все нюансы. Если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль, — рассказывала ранее 36-летняя Наталья Фриске.
На днях сестра Фриске рассказала, что в лечение появились подвижки. Татьяна проходит лечение в Турции. Сестра Фриске обратилась к фанатам с просьбой помочь и откликнуться на сбор средств.
Татьяна Гончаренко – дочь единственной сестры отца Жанны Фриске Владимира, его племянница. Мать Татьяны тоже болела раком и умерла. Вылечиться Татьяне помогала при жизни сама Жанна Фриске. Она обращалась к Иосифу Кобзону, который тоже боролся с раком. Сестра Фриске прожила в ремиссии 11 лет. Сейчас женщина столкнулась уже с четвертой стадией, ей срочно нужна большая доза химиотерапии, чтобы остановить метастазы.