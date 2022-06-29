"Метастазы в позвоночник и печень": сестра Фриске лечится от рака за границей и собирает деньги

Семья покойной Жанны Фриске снова столкнулась со страшным горем. Сестра знаменитой артистки заболела раком...

Рак не пощадил любимицу россиян певицу Жанну Фриске. Несколько лет назад звезда заболела вскоре после родов единственного сына Платона и скончалась. Оказывается, на этом коварное заболевание не оставило семью артистки. История повторилась.

Недавно выяснилось, что от онкологии пострадала и двоюродная сестра Жанны Фриске. Несколько лет Татьяна Гончаренко пытается победить страшную болезнь. Один раз ей удалось добиться ремиссии. Но вскоре рак вновь дал о себе знать. Сейчас сестра Фриске лечится в Турции.

В связи с этим еще одна знаменитая сестра Жанны Фриске Наталья, которая недавно стала матерью, обратилась к поклонникам с просьбой о помощи. Она с невыносимой болью говорит об испытаниях, которые приходится проходить сестре певицы.

"К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные. Хотим привезти ее в Россию, сейчас узнаем все нюансы. Если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль, — рассказывала ранее 36-летняя Наталья Фриске.



На днях сестра Фриске рассказала, что в лечение появились подвижки. Татьяна проходит лечение в Турции. Сестра Фриске обратилась к фанатам с просьбой помочь и откликнуться на сбор средств.

Татьяна Гончаренко – дочь единственной сестры отца Жанны Фриске Владимира, его племянница. Мать Татьяны тоже болела раком и умерла. Вылечиться Татьяне помогала при жизни сама Жанна Фриске. Она обращалась к Иосифу Кобзону, который тоже боролся с раком. Сестра Фриске прожила в ремиссии 11 лет. Сейчас женщина столкнулась уже с четвертой стадией, ей срочно нужна большая доза химиотерапии, чтобы остановить метастазы.