"Меня так звала мама в детстве": Валерия неожиданно сменила имя в паспорте

Сегодня Валерия – одна из самых ярких звезд на российском эстрадном небосклоне. Но мало кто помнит, что от рождения певицу звали Аллой Перфиловой. О том, почему, когда и как она поменяла имя, певица откровенно рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Валерией я являюсь по паспорту уже почти 30 лет, с 1993 года, – призналась певица. – Остальные документы не меняла, у меня просто есть документ о перемене имени, этого достаточно. Так что это давно уже не мой псевдоним, как порой думают люди".

Объяснила артистка и причину, по которой она стала Валерий. "Изначально, когда мы записывали мой дебютный альбом The Taiga Simphon в Европе, то наши западные партнеры недоумевали, почему у русской девушки такое странное имя – Алла. Всем казалось, что оно звучит как имя "Аллах", – улыбается артистка. – И именно из-за этой ассоциации и пришлось брать псевдоним"

Почему Валерия?

"Когда я родилась, меня мама назвала именно этим именем. И неделю, до того, как были оформлены документы, меня звали Лерочкой. Даже в роддом писали записки: "Лере купили пинетки". Но в последний момент мама почему-то передумала и записала меня в метрике Аллой. Поэтому, когда надо было придумать псевдоним, Валерия было первым именем, которое мне пришло в голову. Имя вернулось ко мне", – сообщила звезда.

Сегодня все друзья, родственники дети и муж называют ее Лерой или Валерией. "Мои дети вообще раньше думали, что имя Алла – вариант имени Валерия. Как Настя – короткая форма Анастасии (улыбается). И только те люди из моего далекого прошлого, которые знали меня в детстве, мои школьные преподаватели, с которым я не общаюсь на ежедневной основе, вот они могут звать меня Аллой", – заверила Валерия.