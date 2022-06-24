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Шоу-бизнес
Сердце не выдержало удара: узнавшую о смерти Пьера Нарцисса мать в Камеруне спасают врачи

Сердце не выдержало удара: узнавшую о смерти Пьера Нарцисса мать в Камеруне спасают врачи

Ставший звездой в России певец из Камеруна Пьер Нарцисс скончался 22 июня после неудачной операции. Медики позже скажут, что музыкант умер от острой почечной недостаточности, возникшей как следствие подагры. Ему было всего 45 лет.
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Первой страшную весть узнали бывшая жена певца Валерия Калачева и их 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. Они-то и позвонили в Камерун на родину артиста, где живут его мать и сестра.

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"Маме Пьера стало плохо с сердцем, медики с трудом ее откачали, – рассказали друзья артиста. – Она кричала и рыдала так, что слышала все улица. А с сестрой певца и вовсе случилась истерика".

Но сейчас родным "шоколадного зайца" надо взять себя в руки, ведь впереди – тяжелые похороны. В Москву на прощание – гражданская панихида состоится 25 июня в морге при ЦКБ на улице Маршала Тимошенко – родные не поедут. У России со столицей Камеруна городом Яунде нет прямого авиационного сообщения. А самый короткий путь с пересадками в Дубае и Аддис-Абебе занимает более двух дней. Поездка выходит не только долгой, но и очень затратной – около 200 тысяч на человека.

Поэтому после прощания в Москве тело Нарцисса будет отправлено в Камерун самолетом. Правда, для начала надо найти 700 тысяч для перевозки гроба и оформления всех документов. Родные пожелали, чтобы он упокоился в семейном склепе рядом с отцом и дядями. Вариант кремации не рассматривается, потому что не в традициях народа Камеруна.

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Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 13:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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