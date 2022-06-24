Сердце не выдержало удара: узнавшую о смерти Пьера Нарцисса мать в Камеруне спасают врачи

Первой страшную весть узнали бывшая жена певца Валерия Калачева и их 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. Они-то и позвонили в Камерун на родину артиста, где живут его мать и сестра.
"Маме Пьера стало плохо с сердцем, медики с трудом ее откачали, – рассказали друзья артиста. – Она кричала и рыдала так, что слышала все улица. А с сестрой певца и вовсе случилась истерика".
Но сейчас родным "шоколадного зайца" надо взять себя в руки, ведь впереди – тяжелые похороны. В Москву на прощание – гражданская панихида состоится 25 июня в морге при ЦКБ на улице Маршала Тимошенко – родные не поедут. У России со столицей Камеруна городом Яунде нет прямого авиационного сообщения. А самый короткий путь с пересадками в Дубае и Аддис-Абебе занимает более двух дней. Поездка выходит не только долгой, но и очень затратной – около 200 тысяч на человека.
Поэтому после прощания в Москве тело Нарцисса будет отправлено в Камерун самолетом. Правда, для начала надо найти 700 тысяч для перевозки гроба и оформления всех документов. Родные пожелали, чтобы он упокоился в семейном склепе рядом с отцом и дядями. Вариант кремации не рассматривается, потому что не в традициях народа Камеруна.