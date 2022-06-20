Видела во сне ребенка, от которого избавилась, и не создала семью: как живет актриса Зоя Буряк

В свое время известная актриса Зоя Буряк мечтала о крепкой семье. Увы, счастья в личной жизни она так и не обрела.

Зоя Буряк прославилась после выхода фильма "Холодное лето пятьдесят третьего" – именно с розовощекой Шурой ее ассоциируют чаще всего. Буряк стала звездой еще до окончания театрального института, сыграла много запоминающихся ролей и до сих пор продолжает активно сниматься и играть на сцене. В какой-то момент работа стала образом жизни артистки, ведь семьей и детьми она так и не обзавелась.

ПО ТЕМЕ Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой

Зоя Буряк родилась в 1966 году. Будущая звезда мечтала блистать на сцене с самого детства, однако родители уговаривали ее попробовать себя в более серьезной профессии. В один момент Зоя сдалась и отнесла документы в педучилище, но быстро об этом пожалела. Вместо того чтобы посвящать себя учебе, актриса пропадала на съемках, а позже и вовсе ушла во ЛГИТМиК.

Буряк начала сниматься еще в 1983 году, но первые ее роли были эпизодические и незаметные. Пожалуй, полноценным дебютом Зои в кино можно смело считать картину "Холодное лето пятьдесят третьего". Исполнив роль Шуры, актриса прославилась на всю страну и начала добиваться новых высот в профессии. Карьера Буряк складывалась на редкость успешно, а вот в личной жизни все было с точностью до наоборот.

Зоя Буряк была замужем всего один раз. С единственным мужем, Александром, звезда познакомилась во время работы в Молодежном театре на Фонтанке и прожила вместе около пяти лет. Мужчина обладал золотыми руками, был невероятно красив, но не очень успешен в профессии. В какой-то момент Александр уехал, чтобы попробовать свои силы в новом городе, а Зоя не стала ему мешать. Вскоре брак неизбежно распался.

После развода с супругом у артистки были и другие романы, но ни к чему серьезному они не привели. Детей у нее тоже не появилось. Знаменитость признавалась, что задумывалась о ребенке, однако из-за карьеры этот вопрос всегда отходил на второй план. К тому же, ни один из ее избранников не поддерживал идею о пополнении.

Однажды Буряк забеременела, но партнер испугался ответственности и подтолкнул ее к аборту. Зоя прервала беременность и навсегда вычеркнула мужчину из своей жизни. В тот момент актриса не видела другого выхода, а теперь очень жалеет о своем поступке. К тому же, спустя годы звезда увидела сон, который разбередил ее старую рану.

Как-то раз артистке приснилось, будто она провожала сына в армию. Утром Зоя вспомнила, что с момента беременности, которую она прервала, прошло как раз 19 лет. Конечно, Буряк тяжело осознавать свои ошибки, но она не падает духом. Знаменитость посвящает время племянникам, активно работает и ездит на гастроли. Отсутствие второй половинки звезда объясняет тем, что далеко не каждый мужчина выдержит ее образ жизни.