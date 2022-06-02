"Виновна": Бывшая жена Деппа прокомментировала свой провал в суде

В западном шоу-бизнесе суд между американскими актером и актрисой Джонни Деппом и Эмбер Херд уже назвали самым громким шоу года. Скандальная парочка переплюнула даже Анджелину Джоли с Брэдом Питтом, которые таскаются по судам уже десять лет.
Судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд длился более полутора месяцев, а финальные обсуждения шли три дня. Поклонники Джонни Деппа с самого начала судебных тяжб были уверены, что актер не виновен, и ему просто не повезло с женой.
Напомним, скандал начался с того, что бывшая жена 58-летнего Джонни Деппа обвинила его в домашнем насилии. Актер подал встречный иск и обвинил 36-летнюю женщину в клевете, потребовав с нее 50 миллионов долларов за клевету. Впрочем, сам Депп посчитал ненужным приезжать на суд, прислав своего представителя.
По итогу чтения дела в зале суда объявили: закон встал на сторону Джонни Деппа. Суд удовлетворил иск актера, заявившего, что бывшая жена своей обличительной статьей в прессе нанесла ущерб его репутации и карьере. Теперь Эмбер Херд придется выплачивать бывшему муженьку 50 миллионов. Может быть, она уже и пожалела, что заварила всю эту кашу... По словам Херд, она ужасно разочарована итогами суда и даже "убита горем".
"Этот вердикт означает для других женщин, что это провал. Это возвращает нас обратно к тому времени, когда женщина, которая не боится высказываться, могла быть пристыжена и унижена публично", – заявила бывшая жена Джонни Деппа.
Напомним, звезда фильма "Пираты Карибского моря" подал в суд на актрису Эмбер Херд после публикации статьи в 2018 году, в которой она написала о пережитом в браке сексуальном насилии.