Краско сражен неизлечимой болезнью: Ничего нельзя исправить

Иван Краско сетует на проблемы со здоровьем. По его словам, вылечить недуг невозможно.

Иван Краско признался, что его сразила тяжелая и неизлечимая болезнь. Из-за проблем с сетчаткой глаз его зрение ухудшается. Мужчина заявил, что он видит все как в тумане и даже уже не в силах читать. "Ничего нельзя исправить", – говорит он. По заверению врачей, вылечить артиста нельзя, так как болезнь связана именно с сетчаткой. Однако, по словам медиков, ситуация не должна усугубляться.

Краско уверен, что проблемы со здоровьем у него начались из-за его профессиональной деятельности. Так, раньше свет от прожекторов в культурном учреждении слепил глаза, из-за чего зрение артиста начало ухудшаться. Актер признается, что сейчас перемещается по театру практически наощупь, ориентируясь на слух.

При этом звезда СССР не спешит отказываться от своего призвания и уходить из театра. По его словам, любимая работа придает ему сил. "Каждый спектакль – терапия", – заявляет актер. Краско признается, что во время выхода на цену он чувствует себя лучше, появляются силы. Также улучшают настроения прогулки по городу и встречи с близкими людьми. Артист отметил, что ему нравится жить, именно в этом он видит залог долголетия.

Также улучшают его настроение наследники, которых родила актеру Наталья Валь. Молодые люди уже взрослые, поэтому вполне могут помогать престарелому отцу. По словам Краско, Ваня и Федя уже по-взрослому смотрят на эту жизнь.