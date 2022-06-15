"Пусть брак продлится всю жизнь": обнародованы свадебные фото Шаляпина и Сан

Россияне следят за новым романом певца Прохора Шаляпина. После смерти жены Татьяны Дэвис он горевал недолго и теперь начал встречаться с Ольгой Сан – обладательницей титула "Миссис Россия – Вселенная".

По словам Прохора Шаляпина, Ольга помогла пережить ему утрату второй супруги. А она, в свою очередь, призналась, что раньше то и дело пересекалась с Прохором на различных съемках и презентациях, а недавно они столкнулись на Арбате в переходе. И любовь захлестнула обоих.

Какова же была радость поклонников Прохора, когда на его странице в социальной сети появились совместные с Ольгой свадебные фотографии. Красивые гости, великолепные наряды, прекрасное место – тут все подкупает. Роскошное торжество!

Правда, оказалось, что это пока не свадьба Ольги и Прохора, а всего лишь торжество у близких друзей – Насти и Кирилла. "Пусть ваш брак продлится всю жизнь и будет счастливым", – пожелал молодым счастливый Шаляпин.

Но поклонники уверены, что пара Сан и Шаляпина затмила даже новобрачных. "Вы прекрасная пара", "Хочется присудить звание самой красивой пары нашего шоу-бизнеса Оле и Прохора", – пишут люди в комментариях. И очень ждут, когда же сам Шаляпин в третий раз поставит штамп в паспорте. Он достоин!"