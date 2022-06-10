"Материлась и требовала связаться с МИДом": Объявлено о возвращении Наргиз в Россию

Недавно Наргиз получила запрет на въезд в Россию на 50 лет. Как выяснилось, у нее здесь кое-кто остался.

Когда Наргиз развернули в Домодедово и вручили запрет на въезд в Россию, артистка устроила настоящую истерику. В аэропорту она "материлась и требовала связаться с МИДом и Марией Захаровой", рассказал директор агентства "Арт-Леон" Игорь Малюков, который организовывал певице концерты в Воронеже.

По его словам, в России у Наргиз остался муж, ее бывший техник Антон Ловягин. Расписаны ли они официально, не ясно. Артистка утверждала, что действительно расписалась с ним. Если это действительно так, то Ловягин может полететь в США, оформить воссоединение семьи и сделать американские документы.

Малюков считает, что теперь у Наргиз незавидное будущее. Ей ничего не остается кроме как вернуться в ресторан, в котором она пела в Нью-Йорке. Хотя и там она может оказаться никому не нужна.

"На самом деле ей уже давно надо было закрыть въезд в нашу страну. Я об этом тоже говорил. Наргиз много лет нелегально гастролировала по России с туристической визой. Ее даже арестовывали за отсутствие разрешения на работу. Но на все закрывали глаза. Давали ей возможность у нас кормиться. А она вместо благодарности вела себя как свинья. И вот теперь ее плевок из колодца бумерангом прилетел ей в рожу", – отметил Малюков.

В завершение продюсер отметил, что надо было запретить Наргиз въезд в Россию не на 50, а на 100 лет. Вдруг на окажется долгожительницей и вернется? Время покажет.