И детей не пожалела: бывшая жена решила оттяпать часть огромного имущества Градского

Третья жена Александра Градского намерена забрать часть наследства.

В 2001 году Александр Градский развелся со своей третьей женой Ольгой (в девичестве – Фартышева) после 20 лет совместной жизни. Брак был расторгнут по инициативе женщины, которая не стала скрывать, что полюбила другого. Тогда экс-супруга ничего не делила с артистом. Однако после смерти певца она решила забрать то, что якобы ей причитается.

Бывшая жена Градского подала иск в Тверской районный суд, не пожалев собственных детей (которым по праву положено наследство). Они и вдова артиста Марина Коташенко, которая прожила с ним 18 лет и официально стала его супругой незадолго до трагического события, выступают в качестве ответчиков. "Градская О. С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А. Б., исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности", – сообщили журналистам в суде. Заседание запланировано на 27 июня.

Как известно, Александр Градский, умерший 28 ноября 2021 года, владел 600 квадратами коммерческой недвижимости, девятью земельными участками, двумя жилыми домами в Московской области (их общая площадь – свыше одной тысячи квадратных метров), несколькими квартирами и люксовыми автомобилями. Банковские счета, архивы и авторские права – тоже часть огромного имущества музыканта.