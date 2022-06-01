Все-таки вместе? Сияющую Порошину засняли с Бойко после слухов о романе

Мария Порошина и Ярослав Бойко – пожалуй, самая любимая у россиян экранная пара.

Актеры снялись не в одном проекте, а их умение показывать нежные чувства не раз провоцировали слухи о том, что между ними закрутился роман. Особенно сильно их в этом подозревали после выхода на экраны картины "Всегда говори "всегда". Мария Порошина и Ярослав Бойко, кажется, так увлеклись, что сыграли пару слишком убедительно.

Тем не менее, никто из них не подтверждал информацию о любовной связи, убеждая публику, что между ними – крепкая дружба. Да, и какой уж тут роман, если у актрисы то и дело рождались дети – от других мужчин, а ее партнер – примерный семьянин. И вот экранные возлюбленные в очередной раз спровоцировали слухи об отношениях, появившись на Забайкальском международном кинофестивале: актеров засняли вместе на фирменной багуловой дорожке.

Причем Мария Порошина в этот момент выглядела очень счастливой: на мероприятии она появилась в черном топе с глубоким декольте, юбке цвета фуксия и с сияющей улыбкой на лице. А вот ее партнер по сцене выглядел достаточно серьезно, да и для багуловой дорожки решил особо не выряжаться, надев кроссовки, джинсы и косуху.

Тем не менее, актеры вышли в свет вместе, заставив поклонников в очередной раз таить надежду на то, что между ними, может быть, все же что-то и выйдет. Однако не стоит забывать, что Ярослав Бойко уже больше 20 лет женат, а его брак не смог разрушить даже рожденный от другой женщины. Да, и Мария Порошина в интервью часто говорит о том, какой верный семьянин ее коллега.