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Шоу-бизнес
Бросила мужей, родила от тайного любовника и растит пятерых детей одна: личная жизнь Порошиной

Бросила мужей, родила от тайного любовника и растит пятерых детей одна: личная жизнь Порошиной

Личная жизнь знаменитости складывалась настолько бурно, что вполне могла бы стать основной для очередной мелодрамы
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Актрису Марию Порошину знает практически каждый российский телезритель. Звезда завоевала признание публики еще в начале нулевых, когда сыграла в сериале "Всегда говори "всегда"", а сегодня буквально не сходит с экранов. Мария построила головокружительную карьеру, но так и не нашла счастья на любовном фронте.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Мария Порошина появилась на свет в семье артистов и увлеклась творчеством еще в детстве. Первой ступенькой на пути в кино для будущей звезды стала учеба в Школе-студии МХАТ. Суровый ректор Олег Табаков отчислил студентку уже после второго курса, но она, к счастью, не опустила руки. В 1997 году Мария окончила Щукинское училище и вскоре дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в триллере "Поклонник". А уже через пару лет Порошина снялась в "Бригаде" и "Всегда говори "всегда"", став любимицей многих телезрителей.

Пока поклонники сопереживали экранным героиням актрисы, она была в главной роли собственной мыльной драмы. Для многих не секрет, что в студенческие годы Мария Порошина состояла в фактическом браке с Гошей Куценко и родила от него дочь Полину. Но далеко не все знают, что до этого пара пережила страшную трагедию.

До появления наследницы на свет Мария потеряла своего первого ребенка на раннем сроке. Для знаменитости это стало большим ударом. К счастью, рядом был возлюбленный, который ее поддерживал. К слову, Мария до сих пор называет бывшего избранника своем ангелом-хранителем. Возлюбленные разошлись из-за измены Куценко, когда их дочь была маленькой, но сумели сохранить дружеские отношения.

Если с первым избранником актриса так и не зарегистрировала отношения официально, то потом все-таки вышла замуж. Избранником кинозвезды стал коллега Илья Древнов. За 17 лет брака у супругов родились три дочки, но это не уберегло их от расставания. Поговаривали, артистка устала тянуть на себе всю семью и мириться с финансовой несостоятельностью мужа, который, к тому же, периодически устраивал ей пьяные дебоши.

Поклонники очень удивились, когда крепкий союз Порошиной и Древнова распался, но вскоре были шокированы еще больше. В начале 2019 года, через несколько месяцев после развода, кинозвезда родила сына Андрея. Многие были уверены, что отцом мальчика является Илья Древнов, к тому же, актриса вписала имя экс-супруга в свидетельство о рождении. Однако артист оспорил отцовство через суд. Порошина до сих пор не раскрывает имя настоящего отца наследника и не комментирует слухи, которыми то и дело пестрит Сеть.

Некоторые предполагают, что Марина родила сына от иностранца. А другие уверены, что родителем ребенка является богатый и влиятельный любовник артистки. Как бы там ни было, сейчас Марина Порошина одна растит пятерых детей от трех разных мужчин и не скрывает, что ей не хватает рядом крепкого плеча.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 11:41 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грусть и разочарования Марии Порошиной

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