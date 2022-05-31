Горячо! Красотка из "Уральских пельменей" поласкала нежную грудь

Юлия Михалкова не стесняется показывать публике свои прелести.

Звезда шоу "Уральские пельмени" уже давно покинула проект, благодаря которому и получила широкую известность. Особенно артистка полюбилась мужской половине поклонников, которые не прочь поглазеть на ее прелести. Да, и Юлия Михалкова им в этом не отказывает, то и дело выкладывая весьма откровенные снимки.

Актриса то вываливает грудь, то снимается в нижнем белье, то наденет обтягивающий ее торчащие соски топ – в общем, у звезды, кажется, совсем нет комплексов. На этот раз в ее микроблоге появилась новая фотография, которая в очередной раз собрала в одном месте толпу восхищенных мужчин. Артистка снялась в одном махровом халатике, причем не понятно, есть ли под ним еще что-то. При этом звезда шоу "Уральские пельмени" приняла крайне неоднозначную позу

В правой руке Юлия Михалкова держит стакан с напитком, а другой рукой нежно проводит в районе груди – так, что кажется, будто она ласкает это место. На самом деле, судя по тексту, фотография была сделана в момент подготовки к одному из спектаклей, ведь ее публикация была посвящена любви к театру.

Но, поклонникам, кажется, было не до заумных рассуждений артистки: они тут же принялись оценивать внешность своего кумира. И, кажется, остались довольны. Ведь, в комментариях появилась масса смайликов в виде пламени огня, будто фанаты буквально кричат: "Горячо!"