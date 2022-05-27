"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" многим поклонникам запомнилась не только своим актерским талантом, но и небывалой красотой. Поэтому, неудивительно, что многие мужчины в России мечтают оказаться с ней. О личной жизни Юлии Михалковой известно мало, однако даже если у нее и нет мужчины, она прекрасно справляется и без него.
После ухода из знаменитого коллектива артистка занялась сольным творчеством, так что, постоянно принимает участие в различных съемках, разъезжает по городам и, как следствие, дико устает. После очередного рабочего марафона любой женщине захочется расслабиться, вот и экс-участница шоу "Уральские пельмени" нашла способ отдохнуть и даже сняла этот процесс на камеру.
Кажется, что Юлия Михалкова сама по себе очень самодостаточная. И дело не в карьере, и не в заработках... Как оказалось, ей не нужен, например, любимый мужчина, чтобы помассажировать ноги: за него это делает специальный здоровенный прибор, который, собственно, и удовлетворил артистку после тяжелого дня.
"Я слышала о массажерах раньше и как жаль, что у меня такого не было", – поделилась эмоциями звезда в своем микроблоге.
А вот поклонники больше внимания обратили не на чудо-устройство, а на грудь артистки. Дело в том, что она вырядилась в обтягивающий белый топ и, кажется, забыла надеть лифчик. Так что, все ее прелести видны невооруженным глазом. "Отлично торчат соски", – написал один из поклонников Юлии Михалковой.