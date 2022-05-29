Красотка из "Уральских пельменей" похвасталась голой грудью: Хороший размер

Роскошная брюнетка Юлия Михалкова с удовольствием пользуется мужским вниманием. Что поделать, ее карьера в шоу "Уральские пельмени" завершилась, а кушать-то хочется. Поэтому девушка ведет блоги, где зарабатывает на рекламе, заманивая аудиторию откровенными кадрами.
То вывалит грудь, то в трусах снимется — артистка предстает на фото в разных позах. Как правило, она раскрывает рот пошире и демонстрирует непристойности, чтобы возбудить публику. Получается почти как на сайтах "для взрослых" и мужчины остаются довольными.
Недавно в разных соцсетях Юлия Михалкова разместила фото с голой грудью. На снимке красотка из шоу "Уральские пельмени" нагнулась, чтобы богатство казалось внушительнее и выскальзывало из декольте.
"Единственное, что мы должны решить – это, что делать со временем, которое нам выделено", — подписала снимок девушка на английском языке. Видимо, так она призывала свою мужскую аудиторию не опускать руки в момент наслаждения ее прелестями.
Реакция поклонников оказалась весьма предсказуемой, они достигли экстаза. "Хороший размер там", "Прелесть! Восхитительна", "Краше некуда", — написали комментаторы. Так что звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова еще может дать фору молодым моделям, хотя ей уже давно перевалило за 30.