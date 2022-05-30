"Сливной бачок": пропитанный русофобией Барских смешал с грязью некогда закадычных коллег

Накануне общественность узнала о том, что песни певца Макса Барских вновь появятся на российских площадках. Однако многих это не устроило, ведь еще совсем недавно артист едва ли не плевал в сторону россиян. Даже публичные люди выступают против воспроизведения композиций украинского артиста на радиостанциях России и на стриминговых сервисах.
"Возвращение" его песен в РФ – не что иное, как происки властей, считает Барских. Якобы это такой пиар-ход. Озвучив свою мысль, не подкрепленную какими-либо доказательствами, певец сообщил, что члены его команды сейчас делают все возможное для того, чтобы его песни не звучали на территории нашей страны.
Вдобавок Барских оскорбил представителей российского шоу-бизнеса, с которыми раньше работал на одной сцене. Мол, они превращаются в "сливной бачок" и не действуют "в правильном направлении". Слова украинского артиста, пропитанного русофобией, приводит Пятый канал.
Ранее о Максе Барских, запретившем россиянам слушать его музыку, высказалась певица Ольга Кормухина. Она жестко прошлась по певцу, которого не так давно видели в рядах украинской армии. По мнению артистки, его можно "соплей перешибить". Слова 61-летней знаменитости приводили "Дни.ру".