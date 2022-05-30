"Ничего у вас не будет": желчный Шаляпин плюнул в имеющих заграничное жилье российских знаменитостей

Прохора Шаляпина раздражают звезды, имеющие жилье за границей.

У российских звезд, которые несколько лет назад приобрели недвижимость за границей, случилось горе – они рискуют потерять элитное жилье из-за политической ситуации. Так, Вера Сотникова крайне возмущена тем, что уже несколько лет не может попасть в Канны, где находится ее квартира. Сперва карты спутала пандемия, а теперь обострение политической обстановки. Так что теперь актриса вообще думает о продаже недвижимости.

Солидарна с артисткой и Татьяна Веденеева, которая также является обладательницей нескольких квартир за бугром. Она тоже задумалась о продаже, поскольку боится, что у россиян могут отобрать жилье. Женщина заявила, что читала статью о новом пакете санкция, согласно которому такое может стать возможным.

Рассуждения российских звезд до глубины возмутили Прохора Шаляпина. Он заявил, что является патриотом и желает, чтобы его страна развивалась. Певец отметил, что его раздражает наличие у звезд зарубежной недвижимости, поэтому он будет рад, когда все отнимут. "Ничего у вас не будет", – плюнул желчный Прохор в имеющих заграничное жилье звезд. Кроме того, Прохор добавил, что нужно жить в России и не зариться на заграничные удовольствия.