Белья не видно: Красотка из "Уральских пельменей" блеснула сладкой щелкой на камеру

38-летняя звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова считается одной из самых привлекательных артисток современности. О ее личной жизни практически ничего не известно, что делает ее персону лишь привлекательнее для фанатов.
В 2019 году в жизни артистки произошли кардинальные изменения. Юлия Михалкова со скандалом покинула шоу "Уральские пельмени" и отправилась строить сольную карьеру в шоу-бизнесе.
В последнее время в соцсетях Юлия Михалкова стала постоянно демонстрировать откровенные снимки. То она приоткроет грудь, то обнажит бедра. На днях звезда шоу "Уральские пельмени" показала поклонникам очередной пикантный кадр.
На снимке Юлия Михалкова позирует в соблазнительном наряде, оставляющем простор для фантазии фанатов. Звезда предстала в черном топе, который едва прикрывал ее грудь, и в брюках с манящими разрезами на бедрах. Наряд был сшит таким образом, что на штанах в районе бедер были прорезаны щелки, и белья там не было видно. Фанатов это взбудоражило. Они принялись наперебой заваливать звезду шоу "Уральские пельмени" комплиментами.
"Забыла трусики, наверное", "Очень сексуально", "Горячая штука", – написали фанаты.