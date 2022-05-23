Возможен летальный исход: врачи настаивают на отъезде больной Пугачевой из израильского зноя

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева, например, с пятым мужем Максимом Галкиным и младшими детьми улетела в Израиль. Но врачи говорят, что это опрометчивый шаг.



Эскулапы бьют тревогу – климат в Израиле для 73-летней российской звезды совершенно не подходит. В средиземноморском поселке Кесария, где обосновалась Примадонна с семейством, в июне температура будет под 30 градусов жары. Даже здоровым людям такой зной трудно выносить. А у 73-летней Аллы Пугачевой не все в порядке со здоровьем.

У певицы уже давно был выявлен атеросклероз сосудов, что впоследствии вызвало ишемическую болезнь сердца. Пугачеву прооперировали. Ей расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток. Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые.

А в 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.

Кроме того, певица уже давно страдает от диабета второго типа. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах. У Пугачевой то и дело отекают и болят при перемене погоды ноги. Медики в этой связи боятся возможности лимфостаза нижних конечностей – нарушения оттока лимфы, вызванного жарой.

Своих болячек звезда не скрывает. "Увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду: я старая, больная женщина. Причем старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", – заявляла она.

А врачи пытаются убедить певицу, что при ее состоянии находиться в израильском зное противопоказано – возможен даже летальный исход. Поэтому артистке лучше улететь в более подходящий по климату регион. Например, в курортную прохладную Юрмалу, где она с семьей отдыхала несколько лет.