"В шоке от его поведения": хама Губерниева спалили за интимной связью с Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ведет довольно-таки закрытый образ жизни. Она не любит делиться с поклонниками подробностями о своей семьей. Мастер спорта СССР, воспитавший многих прославленных фигуристок, в числе которых победители олимпиад и чемпионатов мира, сегодня в одиночку растит дочь. Публике до сих пор не известно, есть ли у прославленной наставницы избранник, поэтому ей то и дело пытаются приписать вторую половинку.
Похоже, на эту роль мог бы претендовать известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который известен не только благодаря своей патриотической позиции, но и хамским поведением. Телезрители хорошо помнят скандала с участием журналиста и певицы Ольги Бузовой. Ведущий буквально довел звезду до слез в прямом эфире. Впрочем, он и до этого отличался непристойным поведением.
Об этом рассказал олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он обратил внимание на пристрастие комментатора к ненормативной лексике. На этой почве, по словам спортсмена, между Дмитрием Губерниевым и Этери Тутберидзе возникло некое родство.
Интимная, то есть близкая связь двух известных в мире спорта фигур основана на их любви материться, сыронизировал биатлонист. По этой причине журналист поддержал тренера во время конфликта с Тихоновым. Меж тем, олимпиец подчеркнул, что Губерниеву в вопросах этики следует начать с себя, потому что люди зачастую бывают в шоке от его поведения.