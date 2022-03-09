Сраженный инсультом 91-летний Краско почти ослеп

Плохую новость о состоянии звезды театра и кино сообщила его бывшая жена Наталья Вяль. Несмотря на возраст Иван Краско продолжал активно работать. Теперь же актера не узнать.
На одном из ток-шоу гости программы забеспокоились, поскольку его внешний вид и состояние вызывает тревогу. Судя по всему, артист еще не восстановился после недавнего инсульта.
"Плохо видит. Только по голосу понимает", — поведала в эфире его экс-супруга. Отметим, что микроинсульт сразил знаменитость в январе. Иван Краско почти неделю провел в больнице.
Перенесенная болезнь сильно ударила по здоровью артиста. Ему стало тяжело ходить, он стал терять зрение. Последние три недели народный артист проходил курс реабилитации. В настоящее время актер находится дома. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что Иван Краско пребывает в хорошем расположении духа.
О возвращении на сцену пока речи не идет. Звезде нужен покой. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела, которая может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте. Как писали "Дни.ру", глазной хирург оценил шансы Ивана Краско на улучшение плохого зрения.