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Шоу-бизнес
Неузнаваемый сын Королевой вызвал оторопь

Неузнаваемый сын Королевой вызвал оторопь

Сын Наташи Королевой поздравил девушек с 8 марта.
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Начинающий артист активно ведет свои социальные сети, где делится не только своими успехами, но и личной жизнью. Архип опубликовал странное фото с использованием фильтра, который изменил его внешность до неузнаваемости.

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У молодого человека появилась густая борода и широкие брови. Новая внешность сына Королевой вызвала оторопь у некоторых его подписчиков. "Девчата, с 8 марта", – написал начинающий артист, сопроводив поздравление веселым смайликом.

Сейчас Архип Глушко принимает участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" вместе со своей звездной мамой. Репетиции и съемки проходят весело. В какой-то момент наследник заболел и потерял голос, Наташа выступала одна, а сын молча поддерживал мать.

Недавно Наташа Королева рассказала о неординарной ситуации, произошедшей на проекте. Мама с сыном исполняли песню Алексея Воробьева "Сумасшедшая", для выступления Наташа выбрала ярко-розовую пачку. В какой-то момент артистка так отплясывала на сцене, что сверкнула своими ягодицами прямо перед публикой, в том числе и перед сыном.

От произошедшего, призналась артистка, Архип потерял дар речи. "Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять. Не судите строго, шалю", – поделилась подробностями выступления звезда.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 17:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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