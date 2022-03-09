Неузнаваемый сын Королевой вызвал оторопь

Начинающий артист активно ведет свои социальные сети, где делится не только своими успехами, но и личной жизнью. Архип опубликовал странное фото с использованием фильтра, который изменил его внешность до неузнаваемости.
У молодого человека появилась густая борода и широкие брови. Новая внешность сына Королевой вызвала оторопь у некоторых его подписчиков. "Девчата, с 8 марта", – написал начинающий артист, сопроводив поздравление веселым смайликом.
Сейчас Архип Глушко принимает участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" вместе со своей звездной мамой. Репетиции и съемки проходят весело. В какой-то момент наследник заболел и потерял голос, Наташа выступала одна, а сын молча поддерживал мать.
Недавно Наташа Королева рассказала о неординарной ситуации, произошедшей на проекте. Мама с сыном исполняли песню Алексея Воробьева "Сумасшедшая", для выступления Наташа выбрала ярко-розовую пачку. В какой-то момент артистка так отплясывала на сцене, что сверкнула своими ягодицами прямо перед публикой, в том числе и перед сыном.
От произошедшего, призналась артистка, Архип потерял дар речи. "Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять. Не судите строго, шалю", – поделилась подробностями выступления звезда.