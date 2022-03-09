Фанаты льют слезы на странице Сюткина: Покойся с миром!

Российский певец Валерий Сюткин рассказал поклонникам, что в его семье произошла настоящая трагедия. Умер член семьи. По словам артиста, не стало его любимой собаки породы бишон фризе.
"Спасибо тебе за все, наш преданный друг! Ты подарила нам счастье, верность и любовь. Покойся с миром!" – написал Сюткин о своем горе в семье.
Собаку по кличке Джульетта жена Валерия Сюткина купила много лет назад. Младший наследник пары Лео, которому в этом году будет два года, души не чаял в собачонке.
В публикации Валерий Сюткин прикрепил аккаунт покойной собаки, которую в семье называли Джульетта Сюткина. Маленькая пушистая белая собачка покорила сердца тысяч подписчиков. Поклонники выразили свои соболезнования Валерию Сюткину в связи с потерей.
"Джуля навсегда в моем сердце"; "Она была и будет ангелом-хранителем для вас"; "Боже, как жаль"; "Пожалуйста, примите соболезнования!"; "Мягких облачков", – написали фолловеры.
Напомним, два года назад 62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом. Его 45-летняя супруга Виола самостоятельно выносила и родила сына. Семья скрывала беременность, на последних месяцах проводя все время в загородном доме. мальчик появился на свет в московской элитной клинике.