"Много проблем": Сюткин поведал о жизни с бомжами

Валерий Сюткин поделился воспоминаниями о том, в каких условиях ему приходилось существовать с молодой женой.

Сегодня 63-летний Валерий Сюткин – востребованный исполнитель, у которого нет проблем с жильем. Но в молодости, сразу после свадьбы, им с супругой пришлось жить совсем не по-звездному.

Вместе с Виолой певец уже 27 лет. Пышной свадьбы у них не было. Влюбленные просто расписались в загсе, пригласив на важное событие лишь близких. У невесты даже не было подвенечного белого платья.

Валерий Сюткин отметил, что тогда у него было много проблем, в том числе и материальных, и мало свободного времени из-за работы. У молодых появились сложности с жильем. Ведь в то время своей недвижимости у артиста не было. С родителями пара решила не делить жилплощадь.

Знакомые помогли паре снять однушку в районе метро "Каховской". Музыкант рассказал, что поскольку дом находился прямо возле метро, в их подъезде собирались все окрестные бомжи.

Сегодня в семье Валерия Сюткина все прекрасно. Пара не исключает, что когда-нибудь все-таки сыграет пышную свадьбу с красивым платьем и множеством гостей. Чета воспитывает дочь Виолу и сына Леона. Примечательно, что наследник артиста родился десять месяцев назад. Напомним, у певца есть 40-летняя дочь Елена от первого брака и 33-летний сын Максим – от второго.