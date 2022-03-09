"Барабанные перепонки могли лопнуть от крика": вдова шокировала страшными подробностями кончины Этуша

9 марта исполнилось три года со дня смерти Владимира Этуша. Его четвертая жена Елена Этуша поделилась драматическими подробностями ухода знаменитого актера и педагога.

"Вот он и наступил, самый страшный день в моей жизни, – обратилась безутешная вдова к покойному мужу через страницу в социальной сети. – Ты пока еще жив. И до 12 часов 35 минут я буду думать, что все еще поправимо, и что нужно только тебя полечить. А сейчас я закончила собирать наши вещи для больницы и легла спать, думая о том, как мы будем тебя лечить и как вернемся из больницы домой".

"Но вернулась я одна, – продолжает Елена Этуш. – Никогда не забуду, как впервые переступила порог нашего дома, уже зная, что ты сюда не вернешься. Я думала, что от жуткой тишины у меня лопнут барабанные перепонки. А потом, что лопнут от моего крика. Моя боль никогда меня не покинет. Но и ты не покинешь меня. Ты всегда со мной".

Словно в подтверждение этих слова вдова установила на могиле муж их совместный портрет...

Напомним, 95-летний Владимир Этуш умер 9 марта в больнице, куда был доставлен без сознания. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Похоронили урну с прахом Героя войны, фронтовика, народного артиста СССР, полного кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней со всеми почестями под песни любимой им Мирей Матье в старой части Новодевичьего кладбища в семейном склепе рядом с мамой и бабушкой...