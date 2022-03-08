Появились данные о разрыве Королевой и Тарзана

Известная российская певица Наташа Королева дала поклонникам повод для мрачных сплетен.

Наташа Королева обеспокоила россиян внезапным исчезновением. Уже более недели знаменитая исполнительница не выходит с подписчиками на связь: в своей последней публикации в Инстаграм звезда оставила фанатам ссылку на свой телеграм-канал, однако в нем до сих пор нет ни одной записи. Журналисты сообщают, что телефон знаменитости также недоступен.

СМИ отметили растущее в Сети количество слухов о том, что Королева могла покинуть Россию. Репортеры считают такой сценарий весьма вероятным, поскольку у певицы есть недвижимость за рубежом, где находится ее мать Людмила Порывай. Масла в огонь подливает неожиданная и несвойственная исполнительнице смена имиджа, о которой "Дни.ру" писали несколько дней назад. Кроме того, на шоу "Две звезды. Отцы и дети" Королева внезапно запела оперным голосом, чего ранее за ней не наблюдалось.

Более того, пользователи интернета подозревают, что между Наташей Королевой и ее супругом – Сергеем Глушко, более известным под сценическим псевдонимом Тарзан, произошел разрыв. Известно, что Глушко не только остался в Москве, но и выступил со своим стриптиз-шоу накануне 8 Марта. При этом он отказался говорить о текущем местонахождении своей жены. По всей видимости, 52-летний артист пока не готов говорить о происходящем в их паре.