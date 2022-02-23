"Стала бабкой": Странный вид Королевой вызвал оторопь

Певица предстала перед поклонниками в темно-синем платье в пол, с высокой прической. Новый образ Королевой понравился далеко не всем. Многие пришли к выводу, что 48-летняя артистка обабилась.
Впрочем, сама Наташа Королева с иронией отнеслась к переменам в образе. На программе она заявила, что приближается к 50-летнему возрасту, поэтому решила соответствовать стереотипам общества. Говоря о смене образа, Королева вдруг запела оперным голосом песню Людмилы Зыкиной "Течет река Волга" и намекнула на смену репертуара. Однако к несчастью и так она тоже не угодила поклонникам.
"Стала бабкой"; "Что с ней случилось??"; "Прибавила лет 20", – пишут злопыхатели в Сети.
Напомним, мать Наташи Королевой, 76-летнюю киевлянку Людмилу Порывай, которая сама себя называет мамой Людой, часто критикуют за излишнюю для ее возраста сексуальность в нарядах. Многие считают, что женщине негоже выставлять свое немолодое тело на всеобщее обозрение, это вульгарно. Да и саму Наташу Королеву не раз упрекали в том, что мол, не девочка уже, чтобы молодиться и петь в короткой юбочке про "Маленькую страну".
Выходит, что угодить обществу практически невозможно. Хоть молодись, хоть нарядись бабкой. Хейтеры всегда найдут, к чему прицепиться.