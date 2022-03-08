Сын и внук Ротару задержаны во время побега с Украины

Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в понедельник, 7 марта, девять мужчин пытались на лодке незаконно пересечь реку Днестр, которая разделяет Украину и Молдавию. Их задержали в Могилеве-Подольском. Оказалось, группой управлял некий мужчина-поводырь из Молдавии.
Правоохранительные органы установили личности пытавшихся незаконно пересечь государственную границу мужчин. Среди них были родственники народной артистки СССР Софии Ротару – ее сын Руслан Евдокименко, а также внук Анатолий. Певица пока не прокомментировала произошедшее.
Спустя некоторое время в Сети появилось видео задержанных мужчин. На кадрах видно, что несколько человек, в том числе родные популярной артистки, молча стояли возле стены. Видео публикует StarHit. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
Напомним, 24 февраля российские войска начали специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне происходящего, как сообщает ООН, страну покинули 1,7 миллиона человек. Большинство бежало в Польшу, некоторые предпочли уехать в Венгрию, Словакию, Молдавию, Румынию и другие европейские страны.